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В Одесі сталася перестрілка. Поліція оголосила план "Перехват"

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Одеса, П'ятниця 14 травня 2021 16:51
В Одесі сталася перестрілка. Поліція оголосила план "Перехват" Фото: в Одесі оголосили план "Перехват" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 14 травня, в Одесі сталася перестрілка на Балтській дорозі. У місті введена спеціальна поліцейська операція "Перехват".

Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

За попередньою інформацією, невідомі здійснили кілька пострілів з ймовірно травматичної зброї в бік чоловіка і зникли на автомобілі.

Потерпілого госпіталізували з пораненням ноги.

На місці працюють правоохоронці. Обставини події та причетні встановлюються.

Нагадаємо, днями у Києві між двома чоловіками виник конфлікт, в ході якого один з них кілька разів вистрілив з пістолета в опонента. Стрілка затримали, потерпілого доставили в лікарню.

Крім того, в Івано-Франківській області на автозаправці чоловік скоїв стрілянину і зник на автомобілі. В результаті події постраждали дві людини.

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