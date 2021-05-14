В Одесі сталася перестрілка. Поліція оголосила план "Перехват"

У п'ятницю, 14 травня, в Одесі сталася перестрілка на Балтській дорозі. У місті введена спеціальна поліцейська операція "Перехват".

За попередньою інформацією, невідомі здійснили кілька пострілів з ймовірно травматичної зброї в бік чоловіка і зникли на автомобілі.

Нагадаємо, днями у Києві між двома чоловіками виник конфлікт, в ході якого один з них кілька разів вистрілив з пістолета в опонента. Стрілка затримали, потерпілого доставили в лікарню.

Крім того, в Івано-Франківській області на автозаправці чоловік скоїв стрілянину і зник на автомобілі. В результаті події постраждали дві людини.