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В Одессе произошла драка у ночного клуба: что известно

Новина українською →
Одесса, Воскресенье 05 июня 2022 14:05
В Одессе произошла драка у ночного клуба: что известно Фото: в Одессе произошла драка у ночного клуба (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Одессе возле ночного клуба произошла драка. Она случилась во время комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение руководителя Одесской ОВА Максима Марченко.

"В то время, как враг наносит по нам ракетные удары, когда наши защитники погибают на поле боя, получают ранения, не пуская орду в нашу область, некоторые лица устраивают драки у ночных клубов, нарушая правила комендантского часа и правила работы, которые установлены для этих заведений", - рассказал он.

Марченко обратился к соответствующим службам немедленно отреагировать на этот случай.

"Мы никогда не закрываем глаза на это", - добавил он.

Как сообщалось, комендантский час в Одессе и области с 25 мая действует по-новому. Она начинается в 23:00 и длится до 05:00.

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