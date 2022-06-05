В Одесі трапилась бійка біля нічного клубу: що відомо

В Одесі біля нічного клубу сталася бійка. Вона відбулася під час комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення керівника Одеської ОВА Максима Марченка.

"У той час, як ворог наносить по нас ракетні удари, коли наші захисники гинуть на полі бою, отримують поранення, не пускаючи орду в нашу область, деякі особи влаштовують бійки біля нічних клубів, порушуючи правила комендантської години та правила роботи, які встановлені для цих закладів", - розповів він.

Марченко звернувся до відповідних служб негайно відреагувати на цей випадок.

"Ми ніколи не закриваємо очі на це", - додав він.