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В Одесі трапилась бійка біля нічного клубу: що відомо

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Одеса, Неділя 05 червня 2022 14:05
В Одесі трапилась бійка біля нічного клубу: що відомо Фото: в Одесі сталася бійка біля нічного клубу (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Одесі біля нічного клубу сталася бійка. Вона відбулася під час комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення керівника Одеської ОВА Максима Марченка.

"У той час, як ворог наносить по нас ракетні удари, коли наші захисники гинуть на полі бою, отримують поранення, не пускаючи орду в нашу область, деякі особи влаштовують бійки біля нічних клубів, порушуючи правила комендантської години та правила роботи, які встановлені для цих закладів", - розповів він.

Марченко звернувся до відповідних служб негайно відреагувати на цей випадок.

"Ми ніколи не закриваємо очі на це", - додав він.

Як повідомлялось, комендантська година в Одесі та області з 25 травня діє по-новому. Вона починається о 23:00 і триває до 05:00.

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