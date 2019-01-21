В Одесі стався вибух біля ресторану

Фото: місце події (od.npu.gov.ua)

Поліція встановлює обставини

В Одесі сьогодні, близько опівдня, до поліції надійшло повідомлення про те, що біля ресторану у Ванному провулку нібито пролунав вибух. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції в Одеській області.

За попередніми даними, внаслідок події одна особа отримала ушкодження у вигляді різаної рани передпліччя.

"Постраждалому на місці надано медичну допомогу, від госпіталізації чоловік відмовився", - зазначили у відомстві.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Фото: місце події (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, піротехніки ДСНС з початку 2019 року здійснили 32 виїзди та знищили 355 вибухонебезпечних предметів.

Також РБК-Україна писало, що 2 січня у Тернополі на вулиці Макаренка на другому поверсі у гуртожитку вибухнула граната. У результаті вибуху одна людина загинула і ще двоє отримали поранення.