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В Одессе произошел пожар на заводе

Автор: Анастасия Рокитна

В Одессе произошел пожар на территории остановленного нефтеперерабатывающего завода. Горели шесть автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС в Одесской области.

Пожар произошел по адресу Шкодова гора, 1/1.

"Спасатели оперативно выехали на тушение пожара. По прибытию к месту вызова пожарные установили, что горят 6 автомобилей", - говорится в сообщении.

Фото: в Одессе произошел пожар на заводе (od.dsns.gov.ua)

Пожар был ликвидирован в 19:06.

В полиции Одессы сообщили, что решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

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ПожарОдесса