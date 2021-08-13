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В Одесі сталась пожежа на заводі

Автор: Анастасія Рокитна

В Одесі сталася пожежа на території зупиненого нафтопереробного заводу. Горіли шість автомобілей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС в Одеській області.

Пожежа сталась за адресою Шкодова гора, 1/1.

"Рятувальники оперативно виїхали на гасіння пожежі. По прибуттю до місця виклику пожежники встановили, що горять 6 автомобілів", - йдеться в повідомленні.

Фото: в Одесі сталась пожежа на заводі (od.dsns.gov.ua)

Пожежу було ліквідовано о 19:06.

У поліції Одеси повідомили, що вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

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ПожежаОдеса