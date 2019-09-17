Одессу заволокло дымом из-за масштабного пожара

Во вторник, 17 сентября, в районе Пересыпи (Одесса) произошел пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что дымом окутана Балковская и прилегающие улицы. По словам очевидцев, трудно дышать и в центре, на улице Пастера. О запахе гари также сообщают одесситы, находящиеся в районе вокзала.

Очевидцы сообщают, что на Хаджибейской дороге горит сухая трава. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, горит трава и мусор на площади 1500 квадратных метров.

Горят поля орошения Опубліковано Думская ТВ Вівторок, 17 вересня 2019 р.

Напомним, в Украине с 9 по 15 сентября на пожарах погибли 36 человек. Всего за период зафиксировано почти 5,7 тыс. чрезвычaйных происшествий, нa которые подрaзделения ГСЧС отреaгировaли выездaми нa местa их возникновения. В результaте принятых мер спaсено 44 человекa.

Как сообщало РБК-Украина ранее, в Киеве мужчина стрелял в пожарных, которые прибыли по вызову. По данным спасателей, киевлянин 5 раз выстрелил в сторону сотрудников ГСЧС, на данный момент злоумышленник задержан.