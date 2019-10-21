В Одессе произошел пожар в монастыре

Вечером воскресенья, 20 октября, в Одессе произошел пожар в одном из зданий мужского монастыря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, около 19 часов на проспекте Небесной Сотни произошло возгорание в одноэтажном здании на территории мужского монастыря. Спасатели, прибыв на место происшествия, установили, что огнем охвачена площадь ориентировочно 500 квадратных метров.

Отмечается, что пожар был локализован в 19:44, а уже в 20:07 огонь на площади 500 кв. м был полностью ликвидирован. К тушению пожара были привлечены 11 единиц спасательной техники и 41 человек личного состава.

В результате инцидента погибших и пострадавших нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве вечером 17 октября произошел масштабный пожар в многоэтажке на улице Тычины. Пожар возник на балконе одной из квартир на 10-м этаже, после чего огонь распространился на балконы 11-13 этажей жилого дома. Из дома были эвакуированы 17 взрослых человек и 4 детей.

Также РБК-Украина писало, что в Днепре утром 13 октября произошел пожар в одном из зданий пансионата для пожилых людей. В результате пожара была осуществлена эвакуация нескольких десятков пациентов.