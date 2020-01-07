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В Одесі прогримів вибух, постраждали троє людей

Новини » Надзвичайні події     07.01.2020 - 10:44
В Одесі прогримів вибух, постраждали троє людей
Фото: місце вибуху (npu.gov.ua)

В одеському гуртожитку стався вибух

В одному з гуртожитків у Одесі під час побутового конфлікту стався вибух гранати, в результаті якого постраждали троє людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Попередньо встановлено, що троє мешканців гуртожитку вживали алкогольні напої на кухні. Згодом до чоловіків напросився ще один сусід, з яким у тих час від часу виникали побутові непорозуміння.

"Під час хмільного застілля між чоловіками знову виник конфлікт і непроханий гість покинув компанію, але не надовго. За кілька хвилин 38-річний чоловік повернувся із гранатою в руках. Кинувши вибухівку в кухню, зловмисник зачинив за собою двері та втік", - йдеться у повідомленні.

Зараз на місці події працюють слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції, вибухотехніки та кінологи з собаками.

Нагадаємо, в смт. Чорноморське (Одеська область) в будівельному вагончику виникла пожежа, внаслідок якої загинуло три людини.

Раніше в Одесі впізнали 16-го загиблого в пожежі в коледжі на Троїцькій. Доктор біологічних наук Борис Александров став останнім серед упізнаних загиблих. Зазначимо, що в Одесі сталась пожежа в коледжі економіки. В результаті події загинули 16 людей.

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