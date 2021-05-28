В Одессе пришли с обысками в частные учебные центры для моряков
В Одессе сегодня, 28 мая, проводятся массовые следственные действия в нескольких частных учебных центрах для моряков. Обыски проводят по делу о возможной коррупции в заведениях.
Об этом сообщило местное СМИ " Думская".
По информации издания, правоохранители пришли в Черноморский тренажерный центр, офисы морских агенств на Большой Арнаутской, а также в помещение компании Marine Іnspector. Не исключено, что обыски проходят и в других местах.
"По нашим данным, следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по факту вымогательства денег у моряков за сертификаты и успешную сдачу квалификационного экзамена", - сообщила "Думская".
Фото: обыски в Одессе (dumskaya.net)
Напомним, недавно массовые обыски прошли в коммунальных предприятиях Киева. Как заявляли в Государственной фискальной службе, следственные действия в столичных коммунальных предприятиях не связаны с политикой.
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