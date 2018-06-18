В Одессе правоохранители задержали этническую группировку фальшивомонетчиков

Во время обысков у фальшивомонетчиков изъято так называемую "куклу" на сумму 500 тысяч долларов

В Одессе правоохранители пресекли деятельность этнической преступной группировки, которая специализировалась на изготовлении поддельных банкнот отечественной и основных зарубежных валют. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Во время обысков у фальшивомонетчиков изъято так называемую "куклу" на сумму 500 тысяч долларов и неразрезанный лист поддельных гривневых купюр. Задержаны четверо участников группировки", - сообщили в СБУ.

Отмечается, что по результатам проведенных оперативных закупок правоохранители приобрели у злоумышленников 1,5 тыс. тысячи поддельных долларов и 9 тыс. фальшивых евро.

Главарем группировки, который организовал его деятельность, оказался задержанный следственного изолятора, который находится там за ранее совершенные преступления. За организацию банды фальшивомонетчиков он получит дополнительный срок заключения.

Напомним, 14 июня 2018 года в Одессе правоохранители разоблачили банду фальшивомонетчиков. Как отмечается, в состав группы входили 5 человек, трое из которых - граждане одного из государств Кавказского региона.