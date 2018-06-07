В Одессе из-за пожара на электроподстанции без света остались 75% абонентов одного из районов

Без света остались жители Суворовского района

В Одессе в результате пожара на электроподстанции без электроэнергии остались 75% абонентов Суворовского района. Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

Сообщается, что пожар возник в 3:23 часа ночи на электроподстанции "Крымская", что привело к возгоранию трансформаторного масла и самого трансформатора.

Так, для обеспечения безопасности в ходе ликвидации возгорания подстанция "Крымская" была полностью обесточена.

По предварительным данным, электроснабжение будет возобновлено после ликвидации последствий технологического нарушения. Планируется, что электричество в домах одесситов появится к концу дня 7 июня.

Фото: пожар на электроподстанции (omr.gov.ua)

Напомним, в начале июня сообщалось, что в Николаеве жильцы общежитий по улице Бутомы перекрыли движение по улице Генерала Карпенко в районе "2 КП" из-за отключения света предприятием "Николаевоблэнерго".