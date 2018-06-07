В Одесі через пожежу на електропідстанції без світла залишилися 75% абонентів одного з районів

Без світла залишилися жителі Суворовського району

В Одесі в результаті пожежі на електропідстанції без електроенергії залишилися 75% абонентів Суворовського району. Про це як повідомила прес-служба міськради.

Повідомляється, що пожежа виникла о 3:23 години ночі на електропідстанції "Кримська", що призвело до загорання трансформаторного масла і самого трансформатора.

Так, для забезпечення безпеки в ході ліквідації спалаху підстанція "Кримська" була повністю знеструмлена.

За попередніми даними, електропостачання буде відновлено після ліквідації наслідків технологічного порушення. Планується, що електрика в будинках одеситів з'явиться до кінця дня 7 червня.

Фото: пожежа на електропідстанції (omr.gov.ua)

Нагадаємо, на початку червня повідомлялося, що в Миколаєві мешканці гуртожитків по вулиці Бутоми перекрили рух по вулиці Генерала Карпенка в районі "2 КП" через відключення світла підприємством "Миколаївобленерго".