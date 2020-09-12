В Одессе появится еще один Oddissey MAX

Специалисты КП "Одесгорэлектротранс" собрали трехсекционный трамвай Odissey Max. В дальнейшем Odissey Max станет частью проекта "Север-Юг".

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, проинспектировав состав и его технические характеристики.

По его словам, пандемия внесла свои коррективы в план работы предприятия, но не остановила его работу.

"Несмотря ни на что, мы сегодня отыскали возможность, и второй трамвай выходит на линию. Неделю он будет проходить обкатку без пассажиров, а потом мы послушаем отзывы тех одесситов, которые будут перемещаться в новом обустроенном составе", - подчеркнул мэр.

Он также добавил, что мастера, собравшие трамвай, заслуживают большого уважения, так как предприятие непрофильное и не занимается машиностроением, а его изначальные функции - ремонт и обслуживание подвижного состава.

Сейчас Odissey Max будет перевозить пассажиров по маршруту №7 - от Пересыпского моста до остановки ТЦ "Суворовский".

По словам руководителя департамента городского хозяйства Дмитрия Жемана, до конца года планируется выпустить еще один односекционный Odissey.

Кроме того, в работе находятся два кузова для электробусов.

"Вагоны Odissey и Odissey Max хорошо зарекомендовали себя на маршрутах нашего города. В трамвае были доработаны детали салона, "тонкие" места, которые мы увидели за год работы Odissey Max. Также добавлены камеры в кабину водителя - теперь он видит "мертвые" зоны. Если говорить о полной вместимости, то это 280-300 пассажиров и 62 сидячих места", - сказал Жеман.

Напомним, ранее Геннадий Труханов сообщал, что в Одессе на проспекте Добровольского, 106 открыли Центр предоставления административных услуг.

Ранее жителям Суворовского района приходилось получать услуги в Приморском районе, что занимало много времени.