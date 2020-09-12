В Одесі з'явиться ще один Oddissey MAX

Фахівці КП "Одесміськелектротранс" зібрали трисекційний трамвай Odissey Max. Надалі Odissey Max стане частиною проекту "Північ-Південь".

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, проінспектувавши трамвай та його технічні характеристики.

За його словами, пандемія внесла свої корективи в план роботи підприємства, але не зупинила його роботу.

"Незважаючи ні на що, ми сьогодні відшукали можливість, і другий трамвай виходить на лінію. Тиждень він буде проходити обкатку без пасажирів, а потім ми послухаємо відгуки тих одеситів, які будуть переміщатися в новому обладнаному трамваї", - підкреслив мер.



Він також додав, що майстри, які зібрали трамвай, заслуговують великої поваги, оскільки підприємство непрофільне і не займається машинобудуванням, а його первинні функції - ремонт та обслуговування рухомого складу.

Зараз Odissey Max буде перевозити пасажирів за маршрутом №7 - від Пересипського мосту до зупинки ТЦ "Суворовський".

За словами керівника департаменту міського господарства Дмитра Жемана, до кінця року планується випустити ще один односекційний Odissey.

Крім того, в роботі перебувають два кузови для електробусів.

"Вагони Odissey і Odissey Max добре зарекомендували себе на маршрутах нашого міста. У трамваї були допрацьовані деталі салону, "тонкі" місця, які ми побачили за рік роботи Odissey Max. Також додані камери в кабіну водія - тепер він бачить "мертві" зони. Якщо говорити про повну місткість, то це 280-300 пасажирів і 62 сидячих місця", - сказав Жеман.

Нагадаємо, раніше Геннадій Труханов повідомляв, що в Одесі на проспекті Добровольського, 106 відкрили Центр надання адміністративних послуг.

Раніше мешканцям Суворовського району доводилося отримувати послуги в Приморському районі, що займало багато часу.