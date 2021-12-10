UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Одессе появилась улица Праведников мира

Автор: Александр Мороз

Городской совет Одессы переименовал улицу Краснослободскую в Суворовском районе. Теперь она называется улица Праведников мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный сайт "Думская".

Сообщается, что решение о переименовании улицы приняли большинством голосов. До этого инициативу со сменой названия поддержали участники общественных слушаний.

Отметим, почетное звание "Праведник народов мира" было введено Израилем, его присуждают тем, кто в годы Второй мировой войны спасал евреев от уничтожения нацистами. На сегодня это звание получили более 2 000 украинцев.

Как пишет "Думская", выбор улицы для переименования не был случайным, поскольку именно на Слободке во время оккупации Одессы было еврейское гетто. Известно, что некоторые одесситы прятали у себя еврейских детей, которых по этой улице отправляли в гетто.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса