В Одессе появилась улица Праведников мира

Городской совет Одессы переименовал улицу Краснослободскую в Суворовском районе. Теперь она называется улица Праведников мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный сайт "Думская" .

Сообщается, что решение о переименовании улицы приняли большинством голосов. До этого инициативу со сменой названия поддержали участники общественных слушаний.

Отметим, почетное звание "Праведник народов мира" было введено Израилем, его присуждают тем, кто в годы Второй мировой войны спасал евреев от уничтожения нацистами. На сегодня это звание получили более 2 000 украинцев.

Как пишет "Думская", выбор улицы для переименования не был случайным, поскольку именно на Слободке во время оккупации Одессы было еврейское гетто. Известно, что некоторые одесситы прятали у себя еврейских детей, которых по этой улице отправляли в гетто.