В Одесі з'явилася вулиця Праведників світу

Міська рада Одеси перейменувала вулицю Краснослободську в Суворовському районі. Тепер вона називається вулиця Праведників світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий сайт "Думська" .

Повідомляється, що рішення про перейменування вулиці прийняли більшістю голосів. До цього ініціативу зі зміною назви підтримали учасники громадських слухань.

Зазначимо, почесне звання "Праведник народів світу" було введено Ізраїлем, його присуджують тим, хто в роки Другої світової війни рятував євреїв від знищення нацистами. На сьогодні це звання отримали понад 2 000 українців.

Як пише "Думська", вибір вулиці для перейменування не був випадковим, оскільки саме на Слобідці під час окупації Одеси було єврейське гетто. Відомо, що деякі одесити переховували у себе єврейських дітей, яких по цій вулиці відправляли в гетто.