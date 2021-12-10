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В Одесі з'явилася вулиця Праведників світу

Автор: Олександр Мороз

Міська рада Одеси перейменувала вулицю Краснослободську в Суворовському районі. Тепер вона називається вулиця Праведників світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий сайт "Думська".

Повідомляється, що рішення про перейменування вулиці прийняли більшістю голосів. До цього ініціативу зі зміною назви підтримали учасники громадських слухань.

Зазначимо, почесне звання "Праведник народів світу" було введено Ізраїлем, його присуджують тим, хто в роки Другої світової війни рятував євреїв від знищення нацистами. На сьогодні це звання отримали понад 2 000 українців.

Як пише "Думська", вибір вулиці для перейменування не був випадковим, оскільки саме на Слобідці під час окупації Одеси було єврейське гетто. Відомо, що деякі одесити переховували у себе єврейських дітей, яких по цій вулиці відправляли в гетто.

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Одеса