ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Одессе полиция открыла уголовное дело из-за незакрытия рынка "Привоз"

Новости » Коронавирус     21.04.2020 - 19:47
В Одессе полиция открыла уголовное дело из-за незакрытия рынка "Привоз"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция также составила несколько протоколов о нарушении порядка торговли и карантина

Полиция открыла производство по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений на Одесском рынке "Привоз". Об этом заявил заместитель руководителя областной полиции Сергей Махотин, передает "Радио Свобода".

По его словам, также полиция составила несколько протоколов о нарушении порядка торговли и карантина.

"В настоящее время по данному факту в Приморском отделе полиции открыто уголовное производство. Сейчас составлено ​​определенное количество протоколов как о нарушении порядка торговли, так и о нарушении порядка карантина", - сообщил Махотин.

По его словам, три четверти Привоза не работают, остались лишь несколько павильонов.

Напомним, несмотря на запрет главного санитарного врача, в период карантина в Украине рынки продолжают работать в Харькове и Одессе, поскольку мэры указанных городов не приняли решение об их закрытии.

Кроме того, ранее сообщалось, что в Винницкой области закрываются все рынки. Продовольственные рынки закрыли на Пасху, поскольку есть высокая вероятность, что именно после праздников будет значительный рост заболеваемости.

Добавим, что все рынки закрыли во Львове.

В Британии за сутки почти вдвое возросло количество умерших от COVID-19 В Украину из Израиля прибыли шесть аппаратов ИВЛ
Новости Украины ОдессарынокКоронавирус
News
On Top