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В Одессе полицейский на учениях выстрелил себе в живот

Автор: Дмитрий Левицкий

В Одессе полицейский получил огнестрельное ранение во время учебных стрельб. Правоохранитель случайно нажал на курок и выстрелил себе в живот из пистолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

По данным собеседника одесского издания, лейтенант Приморского районного отделения Одесской полиции случайно уронил пистолет во время стрельб. Он попытался поймать пистолет в воздухе, но в этот момент нажал на крючок.

В результате пистолет выстрелил, пуля попала в живот полицейского. Его госпитализировали в областную больницу.

Одесская полиция пока официально не комментировала данную информацию.

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