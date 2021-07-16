У Одесі поліцейський на навчаннях вистрілив собі в живіт

В Одесі поліцейський отримав вогнепальне поранення під час навчальних стрільб. Правоохоронець випадково натиснув на курок та вистрілив собі в живіт з пістолета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская" .

За даними співрозмовника одеського видання, лейтенант Приморського районного відділку Одеської поліції випадково впустив пістолет під час стрільб. Він спробував спіймати пістолет у повітрі, але в цей момент натиснув на гачок.

В результаті пістолет вистрілив, куля потрапила в живіт поліцейського. Його госпіталізували в обласну лікарню.

Одеська поліція поки що офіційно не коментувала дану інформацію.