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В Одессе подозреваемый в разбойном нападении сбежал из суда

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Одесса, Вторник 22 июня 2021 22:03
В Одессе подозреваемый в разбойном нападении сбежал из суда Фото: мужчина, которого разыскивает полиция od.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Одессе из суда сбежал подозреваемый в совершении разбойного нападения и незаконном завладении автомобилем. Ему сегодня должны были избрать меру пресечения.

Об этом сообщила полиция Одесской области.

"Приметы: на вид 25-30 лет, рост 178 см, худощавого телосложения, волосы черные короткие, лицо небритое", - заявили правоохранители.

В случае наличия информации о беглеца правоохранители просят звонить в отделение полиции № 1 Одесского районного управления полиции № 2 по телефону (048) 779 49 38 или на спецлинию "102".

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