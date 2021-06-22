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В Одесі підозрюваний у розбійному нападі втік з суду

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Одеса, Вівторок 22 червня 2021 22:03
В Одесі підозрюваний у розбійному нападі втік з суду Фото: чоловік, якого розшукує поліція (od.npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

В Одесі з суду втік підозрюваний у скоєнні розбійного нападу та незаконному заволодінні автомобілем. Йому сьогодні мали обрати запобіжний захід.

Про це повідомила поліція Одеської області.

"Прикмети: на вигляд 25-30 років, зріст 178 см, худорлявої статури, волосся чорне коротке, обличчя неголене", - заявили правоохоронці.

У разі наявності інформації про втікача правоохоронці просять телефонувати до відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 за номером (048) 779 49 38 або на спецлінію "102".

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