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В Одесі на узбережжя винесло міну. Її планують підірвати, - ОДА

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Субота 14 травня 2022 19:20
В Одесі на узбережжя винесло міну. Її планують підірвати, - ОДА Фото: в Одесі на узбережжя винесло міну. Її планують підірвати (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Одесі, внаслідок шторму, до узбережжя винесло російську міну. Завтра, 15 травня, її підірвуть сапери.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова начальника Одеської ОВА Максима Марченка.

"Сьогодні, внаслідок шторму, на узбережжі Одеси винесло ворожу міну. Не маючи можливості знешкодити іншим способом, нашими саперами прийнято рішення, підірвати її на місці. Підрив заплановано на завтра", - заявив Марченко.

Також голова Одеської ОВА, вкотре наголосив на тому, аби цивільні не пересувалися пляжами, оскільки це є наразі небезпечно.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на пляжах Одеської області з'явилися протипіхотні міни. Цивільним заборонили ходити по піску.

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