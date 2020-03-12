В Одессе перед конференцией ОПЗЖ произошли потасовки

В Одессе произошли потасовки возле гостиницы "Бристоль", где сегодня должна пройти конференция партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что к гостинице пришли местные активисты "Автомайдана" и "Национального корпуса", между ними и сторонниками ОПЗЖ периодически происходят стычки. На месте распылили слезоточивый газ, полиция принимает меры, чтобы не допустить эскалацию.

На данный момент на месте присутствуют правоохранители, сотрудники охранного агентства, националисты и люди спортивной внешности. По данным местных СМИ, на конференции ОПЗЖ должны были объявить о выдвижении нардепа Вадима Рабиновича на пост мэра Одессы.

Фото: стычки в Одессе (dumskaya.net)

Напомним, сегодня в Киеве представители "Национального корпуса" устроили стычки и напали на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо во время презентации Национальной платформы примирения и единства для регенерации Донбасса. По последней информации, полиция задержала не менее 15 человек, открыто уголовное дело по статье "хулиганство".