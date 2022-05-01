В Одессе с памятника пушки сняли табличку "Слава русскому оружию"

В Одессе с памятника пушки с фрегата "Тигр" сняли табличку с надписью "Слава русскому оружию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Максима Марченко .

Пушка с британского фрегата "Тигр" установлена на Думской площади напротив здания городского совета.

"Табличка возле всем известного памятника "Слава вражеского оружия" убрана навсегда. Единственное российское оружие, которое может быть в Одесской области - это оружие, которые эти "недовояки" бросят на поле боя, и которое станет нашими трофеями", - сказал Максим Марченко.

Пушку установили в 1904 году на том месте, где когда-то стояла сигнальная медная пушка.