В Одессе с памятника пушки сняли табличку "Слава русскому оружию"

В Одессе с памятника пушки с фрегата "Тигр" сняли табличку с надписью "Слава русскому оружию".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Максима Марченко.
Пушка с британского фрегата "Тигр" установлена на Думской площади напротив здания городского совета.
"Табличка возле всем известного памятника "Слава вражеского оружия" убрана навсегда. Единственное российское оружие, которое может быть в Одесской области - это оружие, которые эти "недовояки" бросят на поле боя, и которое станет нашими трофеями", - сказал Максим Марченко.
Пушку установили в 1904 году на том месте, где когда-то стояла сигнальная медная пушка.
Напомним, 28 апреля, в Одессе прогремели взрывы. Российские оккупанты запустили в сторону города три ракеты, однако все они были сбиты.
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