В Одесі із пам'ятника гармати зняли табличку "Слава російській зброї"

В Одесі з пам’ятника гармати з фрегата "Тигр" зняли табличку з надписом "Слава російській зброї".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Максима Марченка .

Гармата з британського фрегата "Тигр" встановлена на Думській площі навпроти будівлі міської ради.

"Табличка біля всім відомого пам’ятника "Слава ворожої зброї" прибрана назавжди. Єдина російська зброя, яка може бути в Одещині - це зброя, які ці "недовояки" кинуть на полі бою, і яка стане нашими трофеями", - сказав Максим Марченко.

Гармату встановили 1904 року на тому місці, де колись стояла сигнальна мідна гармата.