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В Одессе отопительный сезон начнется 1 ноября

Автор: Валерия Полищук

В Одессе отопительный сезон стартует в понедельник, 1 ноября. Соответствующий указ подписал городской голова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Одесского городского совета.

В первую очередь централизованное отопление включат в больницах и поликлиниках, а также в учреждениях дошкольного и общего среднего образования.

После подключения учреждений отопление начнут пускать в жилые многоквартирные дома.

Напомним, 25 октября в Запорожье начался отопительный сезон. Однако отопление в жилых домах появится с 1 ноября.

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Отопительный сезонОдесса