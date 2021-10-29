В Одессе отопительный сезон начнется 1 ноября

В Одессе отопительный сезон стартует в понедельник, 1 ноября. Соответствующий указ подписал городской голова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Одесского городского совета.
В первую очередь централизованное отопление включат в больницах и поликлиниках, а также в учреждениях дошкольного и общего среднего образования.
После подключения учреждений отопление начнут пускать в жилые многоквартирные дома.
Напомним, 25 октября в Запорожье начался отопительный сезон. Однако отопление в жилых домах появится с 1 ноября.