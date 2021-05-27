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В Одессе откроют самую большую пешеходную зону в Украине

Автор: РБК-Украина

В Одессе появится самая большая пешеходная зона в Украине. Соответствующее решение одобрил горсовет.

Об этом сообщает "Думская".

Так, пешеходная зона будет организована по выходным. Работать начнет уже в июне. Горожане и гости города смогут гулять по территории площадью 56 га, там будет перекрыт проезд автомобилей.

Пешеходными станут улица Екатерининская (от Греческой до Приморского бульвара и Сабанеева моста), Ланжероновская полностью, Ришельевская и Пушкинская (от Греческой до Бунина), Дерибасовская (от Екатерининской до Пушкинской), переулок Воронцовский и переулок Чайковского, Гаванная (от Дерибасовской до Ланжероновской).

Для обеспечения пешеходной зоны установят четыре поста из сотрудников муниципальной безопасности и патрульной полиции.

Заезд личного автотранспорта жителей этого района ограничивать не будут.

Напомним, год назад Окружной административный суд Киева отменил пешеходную зону на Контрактовой площади.

РБК-Украина писало, что мэрия Парижа планирует до 2022 года создать в историческом центре города специальную зону, в которой будет практически ограничено движение автомобилей.

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