В Одессе откроют самую большую пешеходную зону в Украине

В Одессе появится самая большая пешеходная зона в Украине. Соответствующее решение одобрил горсовет.
Об этом сообщает "Думская".
Так, пешеходная зона будет организована по выходным. Работать начнет уже в июне. Горожане и гости города смогут гулять по территории площадью 56 га, там будет перекрыт проезд автомобилей.
Пешеходными станут улица Екатерининская (от Греческой до Приморского бульвара и Сабанеева моста), Ланжероновская полностью, Ришельевская и Пушкинская (от Греческой до Бунина), Дерибасовская (от Екатерининской до Пушкинской), переулок Воронцовский и переулок Чайковского, Гаванная (от Дерибасовской до Ланжероновской).
Заезд личного автотранспорта жителей этого района ограничивать не будут.
Напомним, год назад Окружной административный суд Киева отменил пешеходную зону на Контрактовой площади.
РБК-Украина писало, что мэрия Парижа планирует до 2022 года создать в историческом центре города специальную зону, в которой будет практически ограничено движение автомобилей.