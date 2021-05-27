В Одесі відкриють найбільшу пішохідну зону в Україні

Так, пішохідна зона буде організована по вихідних. Працювати почне вже в червні. Городяни та гості міста зможуть гуляти територією площею 56 га, там буде перекрито проїзд автомобілів.

Пішохідними стануть вулиця Катерининська (від грецької до Приморського бульвару і Сабанєєва моста), Ланжеронівська повністю, Рішельєвська і Пушкінська (від грецької до Буніна), Дерибасівська (від Катерининської до Пушкінської), провулок Воронцовський і провулок Чайковського, Гаванна (від Дерибасівської до Ланжеронівської).

Для забезпечення пішохідної зони встановлять чотири пости зі співробітників муніципальної безпеки і патрульної поліції.

Заїзд особистого автотранспорту жителів цього району обмежувати не будуть.