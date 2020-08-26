В Одессе в очередной раз пытаются поднять танкер Delfi

В Одессе в среду, 26 августа, в очередной раз пытаются поднять затонувший танкер Delfi. Судно затонуло еще 21 ноября 2019 года.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Указано, что буксиры тянут танкер за металлический трос, чтобы выровнять легшее на борт судно. Работы осуществляет компания "Трансшип".

Отмечается, что со дна вокруг танкера вытащили валуны, которые блокировали судно, к борту приварили мощные крепления для тросов, из танков откачали сотню тонн песка, загерметизировали их и наполнили воздухом.

Издание отмечает, что пляж оцепили бойцы Национальной гвардии.

По состоянию на 10:05 из воды полностью показалась рубка судна.

Также сообщается, что в подъеме танкера задействованы буксиры Topaz N и Diamond N. По данным регистра судоходства Украины, суда принадлежат фирме HENFORD LOGISTICS LIMITED, которая входит в группу компаний "Новороссийский морской торговый порт", являющуюся крупнейшим стивидором России.

Танкер затонул вблизи одесского пляжа "Дельфин" осенью прошлого года. Судовладелец должен был убрать танкер до 20 июля, однако все попытки завершились неудачно.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий просит полицию изучить деятельность владельца затонувшего на одесском пляже танкера Delfi; он считает, что надо изучить, какие цели преследует судовладелец.

Как писало РБК-Украина ранее, Криклий заявлял, что танкер Delfi поднимут бесплатно, а работы будут ускорены.