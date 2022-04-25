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В Одессе объявили воздушную тревогу. Враг с Черного моря атакует другие области, - спикер ОВА

Фото: в Одессе объявлена воздушная тревога из-за вражеской угрозы с моря (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе и области утром была объявлена воздушная тревога, связанная с атаками российских оккупантов с акватории Черного моря по другим регионам Украины.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"Ночь в Одессе и области прошла без обстрелов. Хотя продолжают звучать сигналы воздушной тревоги. Враг с Черного моря атакует другие области нашего государства", - говорится в обращении.

Спикер ОВА добавил, что также рашисты пытаются активизировать воздушную разведку в Одесской области.

"Наши силы противовоздушной обороны эффективно контролируют небо. Силы обороны продолжают исполнять боевые задачи по обороне и охране родного края", - сказал Братчук.

Отмечается также, что враг продолжает пытаться оказывать психологическое давление на одесситов при помощи подразделений информационно-психологических спецопераций. Так, оккупанты продолжают вбрасывать различные фейковые сообщения в сети.

Ранее сообщалось, что вчера одесская оборона подбила несколько российских дронов.

Напомним, 24 марта утром у побережья Одессы маневрировали российские корабли, и совершили несколько выстрелов. Никто не пострадал.

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