В Одессе объявили воздушную тревогу. Враг с Черного моря атакует другие области, - спикер ОВА

"Ночь в Одессе и области прошла без обстрелов. Хотя продолжают звучать сигналы воздушной тревоги. Враг с Черного моря атакует другие области нашего государства", - говорится в обращении.

Спикер ОВА добавил, что также рашисты пытаются активизировать воздушную разведку в Одесской области.

"Наши силы противовоздушной обороны эффективно контролируют небо. Силы обороны продолжают исполнять боевые задачи по обороне и охране родного края", - сказал Братчук.

Отмечается также, что враг продолжает пытаться оказывать психологическое давление на одесситов при помощи подразделений информационно-психологических спецопераций. Так, оккупанты продолжают вбрасывать различные фейковые сообщения в сети.