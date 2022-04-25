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В Одесі оголосили повітряну тривогу. Ворог з Чорного моря атакує інші області, - спікер ОВА

Фото: в Одесі оголошено повітряну тривогу через ворожу загрозу з моря (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі та області вранці була оголошена повітряна тривога, пов'язана з атаками російських окупантів з акваторії Чорного моря по інших регіонах України.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

"Ніч в Одесі та області пройшла без обстрілів. Хоча продовжують лунати сигнали повітряної тривоги. Ворог з Чорного моря атакує інші області нашої держави", - йдеться у зверненні.

Спікер ОВА додав, що також рашисти намагаються активізувати повітряну розвідку в Одеській області.

"Наші сили протиповітряної оборони ефективно контролюють небо. Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання з оборони та охорони рідного краю", - сказав Братчук.

Зазначається також, що ворог продовжує намагатися здійснювати психологічний тиск на одеситів за допомогою підрозділів інформаційно-психологічних спецоперацій. Так, окупанти продовжують вкидати різні фейкові повідомлення в мережі.

Раніше повідомлялося, що вчора Одеська оборона підбила кілька російських дронів.

Нагадаємо, 24 березня вранці біля узбережжя Одеси маневрували російські кораблі, і зробили кілька пострілів. Ніхто не постраждав.

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