В Одесі оголосили повітряну тривогу. Ворог з Чорного моря атакує інші області, - спікер ОВА

В Одесі та області вранці була оголошена повітряна тривога, пов'язана з атаками російських окупантів з акваторії Чорного моря по інших регіонах України.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.
"Ніч в Одесі та області пройшла без обстрілів. Хоча продовжують лунати сигнали повітряної тривоги. Ворог з Чорного моря атакує інші області нашої держави", - йдеться у зверненні.
Спікер ОВА додав, що також рашисти намагаються активізувати повітряну розвідку в Одеській області.
"Наші сили протиповітряної оборони ефективно контролюють небо. Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання з оборони та охорони рідного краю", - сказав Братчук.
Зазначається також, що ворог продовжує намагатися здійснювати психологічний тиск на одеситів за допомогою підрозділів інформаційно-психологічних спецоперацій. Так, окупанти продовжують вкидати різні фейкові повідомлення в мережі.
Раніше повідомлялося, що вчора Одеська оборона підбила кілька російських дронів.
Нагадаємо, 24 березня вранці біля узбережжя Одеси маневрували російські кораблі, і зробили кілька пострілів. Ніхто не постраждав.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.