В Одессе обвиняемый с гранатой взял судей в заложники

Фото: Приморский райсуд Одессы (odessa-life.od.ua)

Обвиняемый неожиданно достал гранату и угрожал всех подорвать

В Приморском райсуде Одессы обвиняемый с гранатой взял в заложники двух судей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Судебной власти Украины".

Сообщается, что во время судебного заседания обвиняемый в умышленном убийстве достал гранату и угрожал подорвать себя и всех присутствующих. В экстренном порядке из здания суда были эвакуированы посетители и работники.

Также сообщается, что он захватил в заложники судей Виктора Иванова и Вячеслава Бондаря.

По данным местных СМИ, обвиняемого зовут Вячеслав Гарькавый, его судят за убийство гражданина Израиля в сентябре 2016 года. Прибывшие на место правоохранители обезвредили его.

Напомним, в ноябре 2017 года в Никополе Днепропетровской области на заседании суда отец одной из жертв двойного убийства подорвал две гранаты. В результате этого на месте происшествия погиб сам подрывник, еще 7 человек пострадали. Позже стало известно, что в больнице скончался один из пострадавших, и число погибших достигло двух человек.

Суд рассматривал дел о двойном убийстве в феврале 2016 года, когда местных жителей расстреляли из автомата.