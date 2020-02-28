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В Одесі обвинувачений з гранатою взяв суддів в заручники

Новини » Надзвичайні події     28.02.2020 - 13:16
В Одесі обвинувачений з гранатою взяв суддів в заручники
Фото: Приморський райсуд Одеси (odessa-life.od.ua)

Обвинувачений несподівано дістав гранату і погрожував усіх підірвати

У Приморському райсуді Одеси обвинувачений з гранатою взяв в заручники двох суддів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Судової влади України".

Повідомляється, що під час судового засідання обвинувачений в умисному вбивстві дістав гранату і погрожував підірвати себе і всіх присутніх. В екстреному порядку з будівлі суду були евакуйовані відвідувачі та працівники.

Також повідомляється, що він захопив у заручники суддів Віктора Іванова і В'ячеслава Бондаря.

За даними місцевих ЗМІ, обвинуваченого звуть В'ячеслав Гарькавий, його судять за вбивство громадянина Ізраїлю у вересні 2016 року. На місці правоохоронці, що прибули за викликом, знешкодили його.

Нагадаємо, в листопаді 2017 року у Нікополі Дніпропетровської області на засіданні суду батько однієї з жертв подвійного вбивства підірвав дві гранати. В результаті цього на місці події загинув сам підривник, ще 7 осіб постраждали. Пізніше стало відомо, що в лікарні помер один із постраждалих, і число загиблих досягло двох осіб.

Суд розглядав справ про подвійне вбивство у лютому 2016 року, коли місцевих жителів розстріляли з автомата.

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