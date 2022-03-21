В Одесі через обстріл окупантів постраждало кілька будинків. Жертв немає, - ОВА

В Одесі в результаті ранкового обстрілу російськими кораблями постраждали кілька будинків. При цьому жертв і постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення спікера оперативного штабу Одеської ОВА Сергія Братчука до Telegram .

"В результаті ранкових обстрілів з корабельної артилерії постраждали кілька домоволодінь в Одесі. Жертв і постраждалих немає", - повідомив він.

Нагадаємо, вранці в Одесі почався обстріл двома російськими кораблями берега. Братчук закликав жителів не поширювати інформацію про обстріли.

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