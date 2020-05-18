В Одессе обрушилась часть жилого дома

В понедельник, 18 мая, на улице Торговой рухнула часть жилого дома №20. На месте работают спасатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечается, улица в районе обрушения перекрыта, на месте работают спасатели. Одна из возможных причин обвала - утечка газа и взрыв.

Официальной информации о пострадавших пока нет.

"По соседству с рухнувшим домом раньше были бани. Их снесли, чтобы сделать новострой. На участке уже начали рыть котлован... По словам жителей близлежащих домов, в последнее время здесь вели работы по демонтажу бетонного основания бывшей бани. При этом зимой строители повредили теплотрассу, и люди, живущие тут, сидели без тепла", - говорится в сообщении.

Фото: спасатели разбирают завалы (od.dsns.gov.ua)

Напомним, в начале мая в Одессе обрушился еще один многоквартирный жилой дом. Обрушение произошло на Польском спуске. На месте спасатели выяснили, что в правом крыле здания произошло разрушение первого и второго этажей. Из здания эвакуировали 21 жильца.

Также РБК-Украина писало, что в апреле в центре Одессы обрушился старинный дом, который был памятником архитектуры местного значения. Он построен в 1893 году. Перед инцидентом в нем начались работы, а нежилое крыло было ограждено, когда произошло обрушение. Рабочие в результате происшествия не пострадали.