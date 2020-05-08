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В Одессе обрушился жилой дом

Новости » Происшествия     08.05.2020 - 18:03
В Одессе обрушился жилой дом
Фото: обрушение дома в Одессе (pushkinska.net)

В результате инцидента пострадавших нет

В Одессе обрушился многоквартирный жилой дом, в результате инцидента жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что обрушение произошло на Польском спуске, на месте спасатели выяснили, что в правом крыле здания произошло разрушение первого и второго этажей. Из здания эвакуировали 21 жильца.

"Разрушенное крыло обесточено, здание находится под охраной. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Фото: обрушение дома в Одессе (pushkinska.net)

Как пишут местные СМИ, с 1996 года флигель, в котором произошло обрушение, имеет статус аварийного. В 2018 году здание горело, департамент городского хозяйства заказал комплексную экспертиза, которая определит дальнейшие действия.

Напомним, в апреле в центре Одессы обрушился старинный дом. В частности, обрушился памятник архитектуры местного значения, построенный в 1893 году. Перед инцидентом в нем начались работы, а нежилое крыло было ограждено, когда произошло обрушение. Рабочие в результате происшествия не пострадали.

Теги Новости Украины Одессаобрушениедом
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