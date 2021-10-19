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В Одессе и области сообщили о двух минированиях

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Одесса, Вторник 19 октября 2021 14:21
В Одессе и области сообщили о двух минированиях Фото: в Одессе и области сообщили о двух минированиях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

К правоохранителям поступила информация о минировании на двух объектах инфраструктуры в Одессе и Южном (Одесская область). Сейчас там проводится проверка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

"Правоохранители проверяют информацию об угрозе взрыва на двух объектах инфраструктуры в Одессе и Южном", - говорится в сообщении.

Известно, что к объектам направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели.

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