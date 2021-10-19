В Одессе и области сообщили о двух минированиях
Фото: в Одессе и области сообщили о двух минированиях (Виталий Носач, РБК-Украина)
К правоохранителям поступила информация о минировании на двух объектах инфраструктуры в Одессе и Южном (Одесская область). Сейчас там проводится проверка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.
"Правоохранители проверяют информацию об угрозе взрыва на двух объектах инфраструктуры в Одессе и Южном", - говорится в сообщении.
Известно, что к объектам направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели.