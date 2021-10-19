В Одесі та області повідомили про два замінування

До правоохоронців надійшла інформація про замінування на двох об’єктах інфраструктури в Одесі та Южному (Одеська область). Наразі проводиться перевірка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

"Правоохоронці перевіряють інформацію про загрозу вибуху на двох об’єктах інфраструктури в Одесі та Южному", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що до об’єктів скеровані слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки, кінологи та рятувальники.