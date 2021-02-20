В Одессе ночью горел роддом, эвакуировали 16 младенцев
В Одессе в 03:02 спасателям поступило сообщение о пожаре в родильном доме №5 по улице Маршала Говорова,28. Загорелось имущество в бытовом помещении на третьем этаже.
Пожарные локализовали возгорание в 03:24 и ликвидирован в 03:31 на площади 3 м.кв.
До прибытия подразделений ГСЧС администрация заведения эвакуировали 74 человека, из которых 46 женщин, 16 младенцев и 12 медицинских работников. Погибших и пострадавших нет.
Вероятная причина пожара короткое замыкание электропроводки в холодильнике.
Отметим, ночью в Одессе, по данным синоптиков, было минус семь градусов мороза.
Ранее в Запорожье произошел пожар в инфекционной больнице, которая принимает больных на коронавирус. В результате пожара погибли 4 человека, еще двое с ожогами и отравлением попали в больницу. Возможной причиной пожара называют взрыв аппарата ИВЛ.
Напомним, в Одессе 17 января произошел пожар в трехэтажном хостеле. В результате происшествия погибли двое человек, еще восемь пострадали.