В Одесі вночі горів пологовий будинок, евакуювали 16 немовлят
В Одесі о 03:02 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу у пологовому будинку №5 по вулиці Маршала Говорова,28. Загорілося майно у побутовому приміщенні на третьому поверсі.
Вогнеборці локалізували загорання о 03:24 та ліквідували о 03:31 на площі 3 м.кв.
До прибуття підрозділів ДСНС адміністрація закладу евакуювала 74 людини, з яких 46 жінок, 16 немовлят та 12 медичних працівників. Загиблих та постраждалих немає.
Ймовірна причина пожежі коротке замикання електропроводки у холодильнику.
Зазначимо, вночі в Одесі, за даними синоптиків, було мінус сім градусів морозу.
Раніше в Запоріжжі сталася пожежа в інфекційній лікарні, яка приймає хворих на коронавірус. В результаті пожежі загинули 4 людини, ще двоє з опіками та отруєнням потрапили до лікарні. Можливою причиною пожежі називають вибух апарату ШВЛ.
Нагадаємо, в Одесі 17 січня сталася пожежа у триповерховому хостелі. В результаті події загинули двоє людей, ще вісім постраждали.