ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Одесі вночі горів пологовий будинок, евакуювали 16 немовлят

Новость на русском → Субота 20 лютого 2021 06:45
В Одесі вночі горів пологовий будинок, евакуювали 16 немовлят Фото: місце події (dsns.gov.ua)
Автор: Инна Собора

В Одесі о 03:02 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу у пологовому будинку №5 по вулиці Маршала Говорова,28. Загорілося майно у побутовому приміщенні на третьому поверсі.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС Одеської області.

Вогнеборці локалізували загорання о 03:24 та ліквідували о 03:31 на площі 3 м.кв.

До прибуття підрозділів ДСНС адміністрація закладу евакуювала 74 людини, з яких 46 жінок, 16 немовлят та 12 медичних працівників. Загиблих та постраждалих немає.

Ймовірна причина пожежі коротке замикання електропроводки у холодильнику.

Зазначимо, вночі в Одесі, за даними синоптиків, було мінус сім градусів морозу.

Раніше в Запоріжжі сталася пожежа в інфекційній лікарні, яка приймає хворих на коронавірус. В результаті пожежі загинули 4 людини, ще двоє з опіками та отруєнням потрапили до лікарні. Можливою причиною пожежі називають вибух апарату ШВЛ.

Нагадаємо, в Одесі 17 січня сталася пожежа у триповерховому хостелі. В результаті події загинули двоє людей, ще вісім постраждали.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Одеса роддом пожежа
NEWS
У Байдена допустили нові санкції проти російського судна, яке будує "Північний потік-2"
У Байдена допустили нові санкції проти російського судна, яке будує "Північний потік-2"
DAILY
Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ