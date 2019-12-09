В Одессе незаконно присвоили один из санаториев курорта "Куяльник"

В Одессе правоохранители требуют вернуть государству незаконно приватизированное здание санатория им. Пирогова, расположенного на территории курорта "Куяльник". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

Как сообщается, прокуратура обратилась в хозяйственный суд с иском об отмене незаконного присвоения и возврате государству санаторного комплекса им. Пирогова на территории курорта "Куяльник.

По данным прокуратуры, стоимость незаконно приватизированного здания составляет около 1 миллиарда гривен.

"Прокуроры областной прокуратуры принимают меры с целью возврата государству имущества санатория им. Пирогова, расположенного на территории Куяльницкого лимана. Выяснено, что предприятие незаконно оформило право собственности на помещения санатория площадью более 100 тыс кв м стоимостью около 1 млрд грн", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее Генпрокуратура выявила схему незаконного использования государственного имущества, которое принадлежало университету Государственной фискальной службы. Частное учреждение вывело из госсобственности санаторий "Сосновый бор", который использовался для обеспечения студентов общежитием.