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В Киеве до сих пор не рекомендуют купаться на нескольких пляжах: список

Киев, Пятница 17 июля 2020 12:26
В Киеве до сих пор не рекомендуют купаться на нескольких пляжах: список
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

При этом на большинстве пляжей отдыхать на сегодня безопасно

По состоянию на 17 июля в Киеве до сих пор не рекомендуют купаться на четырех пляжах. При этом на девяти пляжах кишечную палочку не выявили и отдыхать там безопасно.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в начале недели на всех столичных пляжах вывесили желтые флаги и не рекомендовали купаться, потому что из-за сильных дождей в воде были повышенные показатели по кишечной палочке.

"По результатам проб воды на сегодня ситуация изменилась - на большинстве столичных пляжей отдыхать уже безопасно. На девяти пляжах Киева кишечную палочку не выявили. Из-за незначительных отклонений от нормы пока не рекомендовано купаться на четырех пляжах", - отметил Кличко.

Он уточнил, что на сегодня не рекомендовано купаться на следующих пляжах

  • "Радуга"
  • "Тельбин"
  • "Вербный"
  • "Пуща-Водица"

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав рекомендовал закрыть несколько пляжей в Одессе, Киеве и Николаеве; на них были выявлены отклонения от нормальных показателей качества воды.

До этого сообщалось, что на 12 пляжах Киева обнаружили кишечную палочку.

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