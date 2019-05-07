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В Одессе напали на активистку

Новости » Происшествия    07.05.2019 - 14:28
В Одессе напали на активистку
Фото: Светлана Подпалая (facebook.com)

Полицейские ищут нападавшего

В Одессе в Летнем театре напали на общественную активистку организации "Зеленый лист" Светлану Подпалую. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ее Facebook.

Она сообщила, что около 9:30 утра она пришла в Летний театр, чтобы присутствовать при осмотре специалистом КП "Зелентрест" пересаженных накануне рабочими деревьев.

"Я была одна. На месте присутствовал Степан Филимон, Сергей Тригуб, большое количество дежурных титушек, продолжались незаконные работы. Ко мне подошел прораб Николай Пастер и завел разговор. Буквально через минуту подбежал парень с полным ведром помоев и облил меня с ног до головы. Титушки смеялись и снимали меня на видео", - сообщила активистка.

В Одессе напали на активисткуВ В полиции Одессы сообщили, что полицейскими принимаются меры по установлению личности правонарушителя.

"Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Ранее Styler писал, что в пятницу, 19 апреля в Одессе народного депутата Мустафу Найема в Одессе облили фекалиями. Позже стало известно, что полиция задержала двух человек, которые совершили нападение и доставили их в отделение. 

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