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В Одесі напали на активістку

Новини » Надзвичайні події    07.05.2019 - 14:28
В Одесі напали на активістку
Фото: Світлана Підпала (facebook.com)

Поліцейські шукають нападника

В Одесі в Літньому театрі напали на громадську активістку організації "Зелений лист" Світлану Підпалу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на її Facebook.

Вона повідомила, що близько 9:30 ранку вона прийшла в Літній театр, щоб бути присутньою при огляді фахівцем КП "Зелентрест" пересаджених напередодні робочими дерев.

"Я була одна. На місці був присутній Степан Філімон, Сергій Тригуб, велика кількість чергових тітушок, тривали незаконні роботи. До мене підійшов виконроб Микола Пастер і завів розмову. Буквально через хвилину підбіг хлопець з повним відром помиїв і облив мене з ніг до голови. Титушки сміялися і мене знімали на відео", - повідомила активістка.

В Одесі напали на активістку

У поліції Одеси повідомили, що поліцейськими приймаються заходи щодо встановлення особи правопорушника.

"Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Раніше Styler писав, що в п'ятницю, 19 квітня в Одесі народного депутата Мустафу Найєма в Одесі облили фекаліями. Пізніше стало відомо, що поліція затримала двох осіб, які скоїли напад і доставили їх у відділення.

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