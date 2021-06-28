В Одессе начались самые масштабные украинско-американские учения " Си Бриз"

Которая отмечается в сообщении, в этом году учения серии "Си Бриз" являются самыми масштабными, о чем свидетельствует рекордное количество государств-участников. Они продлятся с 28 июня по 10 июля в городе Одессе, Очакове, Днестровском лимане, Кинбурнской косе, на островах Змеиный и Первомайский и других районах.

В "Си Бризе" принимают участие около 30 кораблей, катеров и судов, более 30 самолетов и вертолетов, до 5000 человек личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники.

"В этом году участие в "Си Бризе" принимают представители почти всех континентов мира, это знак того что Украину поддерживает весь цивилизованный мир. Учения, которые имеют большую историю начиная с 1997 года, имеет мощный месседж - это поддержание стабильности и мира в нашем регионе", - сказал командующий Военно-морских сил контр-адмирал Алексей Неижпапа.