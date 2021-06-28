В Одесі розпочалися наймасштабніші українсько-американські навчання "Сі Бриз"

Яка зазначається в повідомленні, цього року навчання серії "Сі Бриз" є наймасштабнішими, про що свідчить рекордна кількість держав-учасниць Воно триватиме з 28 червня по 10 липня у місті Одесі, Очакові, Дністровському лимані, Кінбурнській косі, островах Зміїний і Первомайський та інших районах.

У "Сі- Бризі" беруть участь біля 30 кораблів, катерів та суден, понад 30 літаків і вертольотів, до 5000 особового складу та 50 одиниць озброєння і військової техніки.

"Цього року участь у "Сі Бризі" беруть представники майже всіх континентів світу, це знак того що Україну підтримує весь цивілізований світ. Навчання, яке має велику історію починаючи з 1997 року, має потужний меседж − це підтримка стабільності та миру в нашому регіоні", - сказав командувач Військово-морських сил контр-адмірал Олексій Неїжпапа.