В Одессе мужчину за пророссийские посты обязали читать исторические книги

Приморский суд Одессы вынес приговор мужчине, который распространял в соцсетях пророссийские посты. Его обязали читать историческую литературу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные из судебного реестра.
Осужденный писал в заблокированной в Украине соцсети "Одноклассники" антиукраинские посты. Он оправдывал действия российской армии и призывал к насильственной смене власти в Украине.
Против одессита открыли уголовное дело за посягательство на территориальную целостность Украины и действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя. В суде мужчина признал свою вину.
Ему назначили 3 года условного срока и обязали прочитать книги Сергея Плохия "Врата Европы. История Украины от скифских войн до независимости" и Романа Иваничука "Орда".
Напомним, ранее в Одессе суд обязал еще одного фаната "русского мира" прочитать украинскую литературу о советском терроре и репрессиях.
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