В Одесі чоловіка за проросійські пости зобов'язали читати історичні книги

Приморський суд Одеси виніс вирок чоловіку, який поширював у соцмережах проросійські пости. Його зобов'язали читати історичну літературу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані з судового реєстру.
Засуджений писав у заблокованій в Україні соцмережі "Одноклассники" антиукраїнські пости. Він виправдував дії російської армії та закликав до насильницької зміни влади в Україні.
Проти одесита відкрили кримінальну справу за посягання на територіальну цілісність України та дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу. У суді чоловік визнав свою провину.
Йому призначили 3 роки умовного терміну та зобов'язали прочитати книги Сергія Плохія "Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності" та Романа Іваничука "Орда".
Нагадаємо, раніше в Одесі суд зобов'язав ще одного фаната "русского мира" прочитати українську літературу про радянський терор та репресії.
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