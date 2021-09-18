ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Одесі чоловік через сварку у магазині вдарив двох перехожих ножем

Новость на русском →
Субота 18 вересня 2021 16:15
В Одесі чоловік через сварку у магазині вдарив двох перехожих ножем Фото: в Одесі під час бійки ножем поранили двох людей (скріншот)
Автор: Инна Собора

У Одесі сталася бійка на проспекті Добровольського. В результаті з ножовими пораненнями госпіталізовані дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Очевидці розповіли правоохоронцям, що потерпілі вступилися за працівницю магазину, яку лаяв зловмисник. У відповідь на зауваження чоловік вдарив перехожих ножем.

В результаті 32-річного одесита доставили до лікарні з травмою ліктя, а його 53-річного товариша шпиталізували з пораненням грудини. Наразі обидва знаходяться під наглядом лікарів.

Правоохоронці встановили місце знаходження зловмисника та затримали у порядку статті 208 КПК України. Ймовірне знаряддя злочину знайшли, його направлять на експертизу.

Дії чоловіка кваліфікували за двома статтями: ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За статтею 121 ККУ йому вже повідомили про підозру.

Призначена судово-медична експертиза для встановлення ступеня тяжкості травми, отриманої молодшим потерпілим. Слідство триває.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса
NEWS
Moderna захищає від госпіталізації краще за інші СOVID-вакцини, -CDC
Moderna захищає від госпіталізації краще за інші СOVID-вакцини, -CDC
DAILY
"Вбивство кирилиці". Чи потрібен Україні перехід на латинський алфавіт
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Вбивство кирилиці". Чи потрібен Україні перехід на латинський алфавіт